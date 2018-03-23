Şampiyon tekvandocu Emre'ye durmak yok - İZMİR İzle
- Emre Kutalmış Ateşli ve ağabeyi Orkun Ateşli'nin antrenman görüntüleri - Emre Kutalmış Ateşli ve ağabeyi Orkun Ateşli ile röportaj - Geçen yıl tekvandoda gençler Avrupa şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli, çalışmalarını kendisi gibi tekvandocu olan ağabeyi ile TOHM bünyesinde sürdürüyor - Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli: - "Avrupa şampiyonluğu bir başlangıçtı, hiçbir şekilde başarıya doymayacağız" - Ağabey Orkun Ateşli: - "Şu anda kardeşim çok başarılı, benim de bir tık üzerimde, onunla gurur duyuyorum"İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında geçen yıl +78 kiloda altın madalyaya ulaşan Emre Kutalmış Ateşli, "Avrupa şampiyonluğu bir başlangıçtı, hiçbir şekilde başarıya doymayacağız." dedi. Emre Kutalmış Ateşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando hayatı boyunca şimdilik en iyi derecesini geçen sene Avrupa Gençler Şampiyonası'nda elde ettiğini, birincilik kürsüsüne çıkmanın inanılmaz bir duygu olduğunu kaydetti. İstiklal Marşı'nı okutmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren genç tekvandocu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinin (TOHM) gençler için çok iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "TOHM sayesinde güzel başarılar elde etmeye başladım. Güzel bir proje gençler için." diye konuştu. Gençlerdeki Avrupa şampiyonluğunu önemli olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:"Avrupa şampiyonluğu bir başlangıçtı, hiçbir şekilde başarıya doymayacağız. Bu yıl çok önemli maçlarım var, Gençlik Olimpiyatları seçmem var 1 ay sonra, hemen ardından da Dünya Gençler Şampiyonası var. Orada bayrağımı, vatanımı, milletimi en iyi şekilde temsil edip, güzel başarılar elde etmeye çalışacağım inşallah."Emre Kutalmış Ateşli, çocukken özellikle ağabeyinin çok hiperaktif olduğunu belirterek, "Evde rahat durmuyorduk. İlk önce ağabeyim başladı spora. Bir özentiyle ben de başladım ve bugünlere kadar geldik. Her zaman birbirimize destek oluyoruz, aynı odalarda kalıyoruz. Aynı salonlarda antrenman yapıyoruz, her şekilde birbirimize destek çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. - Orkun Ateşli: "Onunla gurur duyuyorum"Emre Kutalmış Ateşli'nin ağabeyi Orkun Ateşli de 2015'ten itibaren TOHM'da antrenörleri ve kardeşinin desteğiyle çalışmalarda büyük bir ivme kazandıklarını söyledi.
TOHM'un kendisine çok katkıları olduğunu kaydeden Orkun Ateşli, "Büyük hedeflerimiz var, 2020 Olimpiyatları'nı düşünüyoruz." dedi. Orkun Ateşli, kota alması halinde mayıs ayında Rusya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediğini kaydetti. Tekvandoya Almanya'da yaşarken başladığını, kardeşinin de kendisini görerek tekvando ile uğraşmaya başladığını anlatan Orkun Ateşli, "Şu anda kardeşim çok başarılı, benim de bir tık üzerimde. Onunla gurur duyuyorum. Beraber aynı sporla uğraşmamızın bir sürü avantajı var, moral motivasyon konusunda birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımızda da sıkletlerimiz birbirine yakın olduğu için partner oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.