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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şampiyon Münevvere Yılmaz, madalyalarını Cumhurbaşkanı’na götürmek istiyor İzle

Şampiyon Münevvere Yılmaz, madalyalarını Cumhurbaşkanı’na götürmek istiyor İzle

Şampiyon Münevvere Yılmaz'ın açıklamaları

Yarış Federasyon Başkanı Şampiyon Gülle Atma Bronz Madalya 

-Münevvere Yılmaz'ın madalyaları ile detay görüntüleri

- İSTANBUL

- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda biri altın olmak üzere 4 madalyanın sahibi olan Münevvere Yılmaz’ın tek isteği, kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda bir altın, bir gümüş iki de bronz olmak üzere 4 madalya kazanan Münevvere Yılmaz, İhlas Haber Ajansı’na

özel açıklamalarda bulundu. Kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek istediğini belirten şampiyon Yılmaz, “Madalyaları kazandığım için mutluyum. Benim adıma güzel oldu. Güllede birinci oldum, uzun atlamada üçüncü oldum. Çok mutluyum. Sporculara, federasyon başkanımıza, hocalarımıza herkese teşekkür ediyorum. Madalyalarımızı inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek istiyoruz. Madalyalarımı Cumhurbaşkanımıza göstereceğim, başka bir şey demek istemiyorum” dedi.
Münevvere’den biri altın 4 madalya İstanbul’da gerçekleşen, 8 ülkeden 90 sporcunun yarıştığı 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye, erkeklerde 6 altın, 6 gümüş, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz olmak üzere 21 madalyanın sahibi oldu. Münevvere Yılmaz ise şampiyonada gülle atmada 6.30’luk derecesiyle altın, 200 m bayanlarda 71.34’lük derecesiyle gümüş, uzun atlamada 1.77cm’lik derecesi ve 600 metre bayanlarda 12.57’lik derecesiyle de bronz madalyalarının sahibi oldu.
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