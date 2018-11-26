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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şampiyon jokey Halis Karataş taburcu oldu

Şampiyon jokey Halis Karataş taburcu oldu

Atların koşmasından genel görüntü

Jokey Hastane Şampiyon Trol 

-Halis Karataş’ın düşme anı
-Atının tek başına koşması
-Atların koşması
-Halis Karataş’ın yerdeki görüntüsü

- ADANA

- Adana Hipodromu’ndaki Umutbey Koşusu sırasında şampiyon jokey Halis Karataş atıyla birlikte düştü. Karataş kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Adana Hipodromu’nda dün akşam Umutbey Koşusu’nda şampiyon jokey Halis Karataş atı ‘Ateşbibi’ ile mücadelenin son 800 metresinde yere düştü. Göğüs ağrısı şikayetiyle Karataş özel bir hastaneye kaldırıldı. Karataş'ın hastanede yapılan kontrollerde herhangi bir kırık bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Karataş tedavisinin ardından taburcu edildi.
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