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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama - MANİSA

Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama - MANİSA

- Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama - Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem KamalŞampiyon güreşçiye coşkulu karşılama - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, memleketi Manisa 'da davul zurnayla karşılandı - Kerem Kamal: "Olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"MANİSA (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, memleketi Manisa 'da coşkuyla karşılandı.Grekoromen stil 60 kiloda şampiyon olan ve memleketine gelerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden milli sporcuya, davullu zurnalı karşılama yapıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yetenek taramalarından keşfettikleri Kerem Kamal'ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kerem'den olimpiyat şampiyonluğu da beklediklerini aktaran Öztürk, "Kerem kardeşimiz, yıllar önce Avni Gemicioğlu Ortaokulunda müdürlüğümüzün yetenek taramasından çıktı. O günden sonra defalarca Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etti. İnşallah olimpiyatlarda da ismini duyurup şampiyon olmasını istiyoruz. Büyük organizasyonda Türk bayrağımızı dalgalandırmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Milli sporcu Kerem Kamal da kariyerinde 5'inci Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini, bundan sonra büyükler dünya şampiyonasında dereceye girip olimpiyat vizesi almak istediğini belirterek, şunları kaydetti:"Antrenörüm Süleyman hocamla birlikte çıktığımız her arenada en iyi sonucu alıp, olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ekim ayında yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda öncelikli olarak ilk 6'ya girip olimpiyat vizesi almak için mücadele edeceğim."

Altın Madalya Milli Sporcu Davul Zurna Olimpiyat Dünya Şampiyonası 

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