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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şampiyon güreşçi Cengiz Arslan'a coşkulu karşılama - AYDIN Video

Şampiyon güreşçi Cengiz Arslan'a coşkulu karşılama - AYDIN Video

- Şampiyon Güreşçi Cengiz Arslan'ı coşkulu karşılama detayları - Cengiz Arslan ile röportaj - Eski antrenörü Can Yıldız ile röportaj - Ailesiyle birlikte halay çekmeŞampiyon güreşci Cengiz Arslan'a coşkulu karşılama - Milli güreşçi Cengiz Arslan: - "Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun"AYDIN (AA) - Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Cengiz Arslan, "Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun." dedi.
Romanya'daki şampiyonada birinci olduktan Aydın 'a dönen Arslan davul zurna ile karşılandı.Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti. Aydın Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştiğini, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olduğunu hatırlatan Cengiz Arslan, 23 Yaş Atlı Dünya Şampiyonası'ndan sonra hedefinin büyüklerde madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Cengiz Arslan, "Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümünde okuyorum. Bu sene son sınıf, öğretmen adayıyım. Sporcu arkadaşlarıma, emek veren herkese Rabbim bu mutlulukları nasip etsin inşallah. Bu mutluluğu yaşayınca emeklerinin boşa çıkmadığını anlıyorsun." dedi.
Arslan'ın eski antrenörü Can Yıldız da Cengiz Arslan'ın başarısından dolayı çok sevinçli olduğunu belirterek, "Bir kişiyi kolundan tutup bu durumlara getirmek benim için büyük mutluluk. İnşallah o da arkasından gelecek olan gençleri devam ettirir." diye konuştu.
Cengiz Arslan'ın annesi Gülsüm ve babası Ferhan Arslan ise çok mutlu ve gururlu olduklarını söylediler.

Altın Madalya Öğretmen Adayı Öğretmen Milli Sporcu Davul Zurna 

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