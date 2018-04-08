Şampiyon boksör Elif, unvanını korumak istiyor - ZONGULDAK
- Milli boksör Elif Güneri'nin antrenman görüntüsü - Milli boksör Elif Güneri ile röportajŞampiyon boksör Elif, unvanını korumak istiyor - Ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı derecelerle adından söz ettiren milli boksör Elif Güneri, Polonya'da düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda unvanını korumak için ringe çıkacak - Elif Güneri:"Şampiyon olmak, unvanımı korumak, o duyguları tekrar yaşamak istiyorum. Bunun için de var gücümle çalışıyorum"ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan milli boksör Elif Güneri, Polonya'da düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda unvanını korumak amacında.Boks Milli Takımı'nın yarın Trabzon'da başlayacak ikinci etap kampının ardından 10 - 19 Mayıs'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli boksör, Türkiye'ye altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son Avrupa şampiyonu unvanını korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Her sporcu gibi hayalinin yine zirve olduğunu belirten Elif, "81 kiloda ringe çıkacağım. Çok iyi hazırlanma ve toparlanma kampı geçirdik. Şimdi ikinci etap kamplarımız başladı. Trabzon'daki kampa katılacağım. Kampın ardından 4 günlük bir dinlenme olacak, daha sonra Polonya'ya gideceğim." diye konuştu. Elif, şöyle devam etti:"Avrupa Şampiyonası'na bir numaralı seribaşı olarak gidiyorum. Hiçbir maç dövüşmeden kazanılmıyor. Çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Şampiyon olmak, unvanımı korumak, o duyguları tekrar yaşamak istiyorum. Bunun için de var gücümle çalışıyorum. Dünya Şampiyonası'na artık her boksör gidemiyor, eleme usulüyle gitmemiz gerekiyor. Dünya Şampiyonası'na gidebilmem için Avrupa Şampiyonası'nda final oynamam gerekiyor. İşime iyi odaklandım. Hedefim, bireysel ve takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutmak." - "Amacım çocuklara örnek olmak"Milli sporcu, Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını anlatarak, okuldan kalan zamanlarını antrenman yaparak geçirdiğini ifade etti. Zor şartlar altında antrenman yaptığını ancak bunu hiçbir zaman bahane etmediğini belirten Elif, şunları kaydetti:"Yoğun ve yorucu tempoya alıştım çünkü yaptığım işi, boksu, öğretmenliği ve çocuklarımı çok seviyorum. Amacım çocuklara örnek olmak. 'Ben yaptım sizler de yapın.' diyebilmek. Allah inşallah bunu nasip eder. Filyos'tan Zonguldak 'a gelmem sıkıntı oluyor. Derslerimin olmadığı günler antrenman yapmaya Karabük'e gidiyorum. Salonumuzun imkanları sınırlı. Daha iyi imkanlar altında hazırlanırsak, daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Şampiyonlar o lüks salonlarda değil, bu şekil salonlarda yetişiyor fakat imkanlarımız biraz daha iyi olsa daha iyi şartlar altında antrenman yapabileceğimizi ve daha çok şampiyon çıkartabileceğimizi düşünüyorum."Elif Güneri, elde ettiği başarılarla yetinen bir sporcu olmadığına dikkati çekerek, birçok şampiyonluğu bulunduğunu ve bunlara bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu eklemek istediğini dile getirdi.