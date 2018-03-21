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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şampiyon boksçu hedef büyüttü - ZONGULDAK

Şampiyon boksçu hedef büyüttü - ZONGULDAK

- Genel görüntü - Milli oyuncu Öznur Özsoy röportajı - Boks Antrenörü Cemal Güven röportajıŞampiyon boksçu hedef büyüttü - 2,5 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle adım attığı boksta kısa sürede başarıyı yakalayarak Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Öznur, Avrupa ve dünyada Türk bayrağını göndere çektirmek için çalışmalarını sürdürüyor - Milli sporcu Öznur: - "İnşallah önce Avrupa daha sonra dünya şampiyonu olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum"ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Arkadaşının tavsiyesiyle başladığı boksta kısa sürede Türkiye şampiyonluğu yaşayan milli sporcu Öznur Özsoy, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Ereğli Merkez Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Öznur, iki buçuk yıl önce başladığı boks hayatını, Ereğli Belediyespor'un bünyesindeki boks takımında sürdürüyor.Türkiye Boks Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar, Genç Kadınlar ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, genç kadınlar kategorisi 48 kiloda altın madalyaya uzanan Öznur, çalışma disiplini ve yoğun idman temposuyla Avrupa ve dünya turnuvalarında Türk bayrağını göndere çektirmek için ter döküyor. - "Zayıflıkla, boyla, kilo ile alakası yok"Azmi ve başarıları sayesinde kısa sürede Genç Kadınlar Boks Milli Takım kampına dahil edilen 16 yaşındaki Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene Muğla'da ikinci oldum. Nevşehir'de düzenlenen genç kadınlar kategorisinde 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.
Öznur, 5 - 10 Mart'ta Ukrayna'da yapılan Uluslararası Genç Kadınlar Karpatyan Boks Turnuvası'nda ilk kez milli forma heyecanını yaşadığını anlatarak, şunları söyledi:"Milli takım kampına katıldık. İlk hedefim, Türkiye şampiyonu olup milli takım formasını giymekti. Bunu başardım. İnşallah önce Avrupa daha sonra dünya şampiyonu olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum."Yakınları ve arkadaşlarının kendisi ile gurur duyduğunu, birçok kişinin, "Çok zayıfsın, nasıl başarıyorsun?" diye sorular sorduğunu anlatan Öznur, "Zayıflıkla, boyla, kilo ile alakası yok. İstedikten, çabaladıktan sonra her şey olabiliyor. Kadınlar da başarabiliyor. Bu işe başladığımdan beri yanımda olan antrenörüm, ailem, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Eğitimini de başarı ile sürdürdüğünü vurgulayan Öznur, kadınlara boksu tavsiye ettiğini sözlerine ekledi. - "Milli formayı giydiği zaman çıkarmayacaktır"Ereğli Belediyespor Antrenörü Cemal Güven de kısa süre önce boksa başlayan Öznur'un, azmi ile önemli başarılara imza attığını belirtti.
"Daha önce de 'Milli formayı giydiği zaman çıkarmayacaktır' söylemiştim." diyen Güven, "Türkiye şampiyonu oldu, milli formayı giydi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Buradan madalya ile döneceğine kesinlikle inanıyorum. Peşinden de dünya şampiyonası geliyor. Bu performansını ve çalışmalarını devam ettirdiği sürece başarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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