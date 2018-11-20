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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şampiyon atlet Ramil Guliyev: 'Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz' Haberi

Şampiyon atlet Ramil Guliyev: 'Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz' Haberi

Toplantıdan görüntüler

Altın Madalya Uluslararası Olimpiyat Öğrenciler Milli Atlet 

-Ramil Guliyev'in açıklamaları
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- Şampiyon atlet Ramil Guliyev: "Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz"- Hem dünya hem de Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev Küçükçekmece’ye konuk oldu İSTANBUL

- Hem Dünya hem de Avrupa Atletizm Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran milli atlet Ramil Guliyev, Küçükçekmece’de bir söyleşiye katıldı.
Guliyev, "Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz" dedi.
Hem Dünya hem de Avrupa Atletizm Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran milli atlet Ramil Guliyev, Küçükçekmece’de bir söyleşiye katıldı.
Guliyev, sırada en büyük hedef olan olimpiyatları kazanmak olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.
2017’de Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda zafere ulaştıktan sonra geçtiğimiz Ağustos’ta Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda da altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Ramil Guliyev, Küçükçekmece’de ’Zirveye Giden Yol’ söyleşisine katıldı.
Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye Küçükçekmeceli gençlerden ilgi büyük oldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşiden sonra yaptığı açıklamada Guliyev, efsane atlet Usain Bolt’un olimpiyatlarda olmamasının bir avantaj olduğunu ve onun yerine altın madalyayı alabileceklerini söyledi.

“İnşallah olimpiyatlarda da güzel bir dereceyle yarışacağız ve üçlüyü tamamlayacağız” Bu tarz söyleşilerin gençlere örnek ve destek olduğunu dile getiren Guliyev, “Genelde böyle şeyler yapmak çok önemli. Çocuklara doğru bilgiler vermek lazım. Çocuklar bu yaşlarında her şeyi direkt gerçeğe çeviriyorlar. Böyle programlar yapmak çok önemli. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi oluyor. Ben de bu konuşmalara yapabildiğim kadar katılıyorum. İnşallah bizim yaptığımız gelecekte çocuklara büyük bir örnek ve destek olur. Şimdi sırada en büyük hedefimiz var. Olimpiyatlar. Dünya ve Avrupa şampiyonasını yaptık. İnşallah olimpiyatlarda da güzel bir dereceyle yarışacağız ve üçlüyü tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. "Bolt gidince atletizm çok şey kaybetti" Usain Bolt kariyerini sonlandırınca atletizmin çok şey kaybettiğini belirten Guliyev, "Büyük bir destek veriyordu atletizme. Ama bizim için büyük bir avantaj. O olunca her yarışta kesin birinci geliyordu. O gidince onun yerine biz artık alabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz. Bu olan bir şey. Şu ana kadar iyi gidiyor" şeklinde konuştu.
Ülkemizi, bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran bir sporcuyu Küçükçekmeceli gençlerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan ise, “Pırıl pırıl gençleri görünce biz de yeniden bir enerji elde ediyoruz. Gençlerimizin bu tür programlara da meraklı olduklarını biliyoruz. Bizler de spora olan önemi bildiğimiz için Küçükçekmece Belediyesi olarak gençlerimizle sporcularımızı bir araya getiriyoruz. Bu sefer de ülkemizi, bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran hem Dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu bir sporcumuzla sizleri bir araya getirmekten çok memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Program sonunda Ramil Guliyev ve öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.
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