Şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı



- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes’e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı. Efes’e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.

