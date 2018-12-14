Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Samet Aybaba: “Elimizden gelenin fazlasını yaptık”

Samet Aybaba: “Elimizden gelenin fazlasını yaptık”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklama

- İZMİR

Katar Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Göztepe ile 0-0 berabere kalan Bursaspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

Göztepe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, “İki net pozisyonumuz vardı, birini atsak istediğimiz plana dönebilirdi oyun ama başaramadık. Hücumsal anlamda eksikliklerimiz var. Biraz sorun yaşayınca pozisyon bulmakta zorlandık” dedi.
Oyuncularının iyi mücadele ettiğini savunan Aybaba, “İkinci yarı belki birkaç transferle takımı daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. İyi şeyler yapıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz istediğimiz futbolcularla ilgili çalışmalar yapıyor. Onları da kadromuza katarsak daha iyi hücum yapan bir takım olabiliriz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Erdoğandan KatardaErdoğandan Katarda
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Erdoğan'ın Katar ZiyaretiErdoğan'ın Katar Ziyareti
Dünyanın En Zengin Ülkesi SeçildiDünyanın En Zengin Ülkesi Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı