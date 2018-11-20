Samet Aybaba: “Çocuklarınızı parklara indirip spor yaptırın” Haberi

-Öğrencilerden detaylar

-Plaket takdimi

-Samet Aybaba konuşması



- - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba Yeşilay’ın konuğu oldu BURSA



- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yeşilay Bursa Şubesi’nin konuğu oldu. Deneyimli çalıştırıcı, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmanın yolunun spordan geçtiğine vurgu yaparak, aileleri uyardı. Aybaba, “Çocuklarınızı parklara indirip spor yaptırın” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Yeşilay Bursa Şubesi’nin düzenlediği ‘Yeşil Bursa Sohbetleri’ programına katıldı.

Reyhanpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa liseli öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Aybaba, kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yolunun spordan geçtiği mesajını verdi. Futbolcuların özel hayatları ile ilgili yorum yapmayı sevmediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Onların bir hayatları var. Biz genelleme olarak onlara anlatıyoruz. Hayatın içinde ne olması gerektiğini söylüyoruz. Tabi ki kötü alışkanlıklardan uzak durmak lazım. Allah insana akıl vermiş, sen artık kendini yöneteceksin. Neyin kötü, neyin iyi olduğunu zaten biliyorsun. Onun üzerinde hayatını geliştireceksin. Bunda çok fazla zorlayıcı değil de onları anlatıcı, bilgi aktarıcı pozisyonda olmak lazım. Biz de oyuncularımıza alkolden, sigaradan uzak durmanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve örneklerini veriyoruz. Bu işi yapan çok fazla sosyal platformlar var. Onlardan da örnekler var. Bundan ötesine gidemiyoruz” dedi.

“Çocuklarını parka indirip spor yapan aileleri göremiyorum” Futbolcuların zengin ve şımarık çocuklar olduğunu belirten Aybaba, “Bizimkiler zengin, şımarık çocuklar. Hepsinin arabası, evi var, keyifleri yerinde. Bizler çok belirleyici olamıyoruz ama onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında bütün bunlardan uzaklaşmanın tek yolu spordur. Sakın spordan uzaklaşmayın. Son 10 yılın modası alışveriş merkezleri. Anne babalar işin kolayını buldu. Onlar da bu işte çok suçlu. Hemen çocuk istediğinde alıp AVM’ye götürüyorlar. İçeri girdiğinde bir sürü markalar var. Bir sürü alışkanlıklar edinmek için özel yerler var. Son zamanlarda Çocuklarını parka indirip spor yaptıran onu yürüten, ‘bu işi yaparsan gelecekle ilgili de planlar yapabilirsin’ diyen aileler görmüyorum. Çocuk eve geldiğinde de eline tableti veriyorlar hemen yatak odasına giriyor” diye konuştu.

“Çağın en büyük hastalığı obezite” Çağın en büyük hastalığının obezite olduğunu vurgulayan Aybaba, “Bütün bu kötü alışkanlıkların dışında bir de obez toplum oluşuyor. Bence çağın en büyük hastalığı o olacak. Çocuklarla ilgilenmiyor, spor yaptırmıyoruz. Ülke olarak çocuklara spor yapacak alanları da tam anlamı ile oluşturamıyoruz. Bir sürü sorunumuz var. Evlatlarımıza spor yaptırmamız lazım. Eskiden atalarımız, at sırtında, yürüyerek, koşarak sağlıklı dönemler geçirmişler. Biz bunlardan biraz uzaklaştık. Bunlardan uzaklaştıkça, kötü alışkanlıklara yaklaşıyoruz. Ben mutlaka spor yapın diyorum. Spor yapan insanın kötü alışkanlıkları olmaz. Takımdaşlığı olur, kazanma heyecanı olur, bunlardan sakın uzaklaşmayın. Yapmayın arkadaşlarınızı da spora yönlendirin ki sağlıklı bir toplum olalım” şeklinde konuştu.

“2-3 sene sonra şampiyon nesil ortaya çıkabilir” Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Aybaba, “Futbol ekonomisi battı. Herkes gençleştirmeye başlamak zorunda. Biz hızlı gidiyoruz. Onlar bize yetişemeyecektir. 2-3 sene sonra şampiyonluğu yaşayan bir nesil olarak arkadaşlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı. Bir öğrencinin zorlu deplasman ve Diafra Sakho ile ilgili sorusuna da cevap veren Aybaba, “Öyle zorlu bir deplasman yok. Takımınız iyi olacak, iyi takım kuracaksınız ve her maçı kazanmak için oynayacaksınız. Sakho iyi bir başlangıç yaptı diyelim. Sonrasında pek devam ettiremedi. Bundan sonraki maçlardaki performansı onun geleceği ile ilgili bize belirtileri verecektir” dedi.

Yeşil-beyazlı takımın antrenörü Samet Aybaba’ya plaket takdiminin ardından program sona erdi.

