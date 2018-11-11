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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Samet Aybaba: 'Bu maçı kazansaydık yukarı doğru hamle yapacaktık' - BURSA

Samet Aybaba: 'Bu maçı kazansaydık yukarı doğru hamle yapacaktık' - BURSA

Samet Aybaba: "Bu maçı kazansaydık yukarı doğru hamle yapacaktık" - BURSA - Samet Aybaba'nın konuşmasıMaçın ardından - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - "Bu maçı kazansaydık yukarı doğru hamle yapacaktık. Oynanan futboldan memnunum"BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya 2 - 1 mağlup olan Bursa spor'un teknik direktörü Samet Aybaba, sahadaki futboldan memnun olduğunu, oyuncularının çok istekli ve iyi oynadığını söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kazanma odaklı çıktıklarını ancak beklemedikleri anda gol yediklerini aktardı.Golden sonra hücumda daha etkili olmaya başladıklarını anlatan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:"Kasımpaşa, 7 kişiyle blok yaparak, ileriye doğru hızlı oynuyor. Enteresan koşuları vardı. Bizim takım da çok istekli ve coşkulu başladı.
Bundan kaynaklı ufak hatalar yaptık. Skoru 1 - 1 yaptıktan sonra çok net pozisyonlara girdik. Onları atabilseydik skor farklı olabilirdi. Futbol bu, içinde her şey var. Çok kazanmak istiyorduk. Bu maçı kazansaydık yukarı doğru hamle yapacaktık. Oynanan futboldan memnunum. Oyuncularım çok istekli ve iyi oynadı. Bir an önce neyi yanlış neyi doğru yaptığımızı belirleyerek, önümüzdeki maçlara bakacağız. Elimizdeki mevcut oyuncularla daha iyisini gerçekleştirmeye çalışacağız."

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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