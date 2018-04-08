Samet Aybaba: “Bu bize yakışmadı”



- Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda A. Konyaspor ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, skorun kendilerine yakışmadığını söyledi.



Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Futbolda kırılma anları vardır biz o anları doğru değerlendiremedik. Oyunun ikinci yarısında birkaç tane net pozisyona sonra yediğimiz iki tane basit gol var. Futbol bu bizim gibi başarılı bir takımın böyle kaliteli bir takımın böyle kaliteli oyuncuları olan bir takımın daha dirençli durması lazım. Zaten biz bugün direnç sorunu yaşadık sahada. Kırmızı karttan sonra da yapacak bir şey kalmadı. Futbol bu biz iyi bir takımız iyi oyuncularımız var bir maç kötü oynadık diye oyuncularımızı aşağılamanın eleştirmenin de anlamı yok. Hala önümüzde 6 tane maçımız var önemli. Onlara hazırlanıp çalışacağız. Ama bize yakışmadı bu. Özellikle ligin alt sıralarını ilgilendiren bir maçta bu kadar kolay teslim olmamalıydık. Bizde önümüzdeki sahamızdaki ilk maça çalışarak hazırlanacağız” ifadelerini kullandı. “Sivasspor bu durumda bile UEFA’yı hak etmiş gibi geliyor” Kaybettikleri her maçın kendilerini aşağıya taşıdığını söyleyen Aybaba, "Kazandığımız her maç moral ve motivasyonumuzu artırır. Bu direkt başka takımların da etkilendiği bir maç. Önümüzde hedef olarak 3-4 tane takım var. Ama şunu hiç unutmamak lazım; Sivasspor nereden geldi, nereye doğru gitti, şu anda bulunduğu yer neresi ,elindeki oyuncu kadrosunun isim olarak bulunduğu yerler kenardaki oyuncularının bulunduğu yerler kulübün harcadığı bütçe zaten UEFA’yı hak etmiş gibi geliyor bana Sivasspor bu durumda bile” dedi.



