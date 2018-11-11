Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı tamamlandı - AMASYA
- Hokey maçlarından görüntüler - Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık'ın konuşmasıSalon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı tamamlandıAMASYA (AA) - Amasya 'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etabı tamamlandı. Amasya Spor Salonu'nda 10 takımın mücadele ettiği müsabakaları, Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü 27 puanla birinci olarak tamamladı.Ligdeki diğer takımlardan Nizip Belediyesi Spor Kulübü 21 puanla ikinci olurken, Nizip Gençlik Spor Kulübü 19 puanla üçüncü olarak ilk etabı tamamladı.Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. etabın bir ay sonra Alanya'da oynanacağını söyledi.
Şampiyona sonunda birinci olan takımın Avrupa liginde Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Kanık, "Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nin 1. etabını tamamladık. 2. etabı da bir dahaki ay Alanya'da yapılacak. Buradan şampiyon olan takımlarımız bir dahaki sene 2019 sezonunda Avrupa'da ülkemizi temsil edecekler. Çok iyi takımlarımız var. Türkiye gün geçtikçe salon hokeyinde dünyada söz sahibi bir ülke haline geliyor. Çok iyi sporculara sahibimiz hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.