Sakarya Büyükşehir Belediyespor sakatlıklarla mücadele ediyor - SAKARYA
- Antrenmandan detaylar - Başantrenör Ernak'ın açıklamaları - Başantrenör Ernak:"Biz 5 eksikle oynuyoruz. 5 eksikle çıkıp kendi kıvamında basketbol oynayan başka bir takım yok" - "(Banvit maçı) Elimizdeki en iyi kadroyla alabileceğimiz en iyi sonucu almaya gideceğiz"SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, sakatlıklarla mücadele ettiklerini söyledi.
Ligin 24. haftasında Banvit ile 7 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan yeşil - siyahlı ekip, maçın hazırlıklarını sürdürdü.Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ernak, geçen hafta sahalarında karşılaştıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını değerlendirerek, rakip takımın play - off iddiasını sürdürebilmek için maça çok iyi hazırlanarak geldiğini belirtti. Takımdaki eksiklikler nedeniyle maçlara çok iyi hazırlanamadıklarını aktaran Ernak, "Bu, ilk yarıda kendi seviyemizin çok altında bir basketbol oynamamıza sebep oldu. İkinci yarıda, soyunma odası dönüşünde bunu toparladığımızı düşünüyorum. Özellikle son periyotta yaptığımız tam saha baskıyla maçı 5 - 6 fark seviyesine getirdik. Hakemlerle alakalı konuşmak istemiyorum. O gün bizim kendi seviyemizde ya da Türk basketbol liglerinin en üst seviyesinde bir basketbol günü değildi." şeklinde konuştu. - "5 eksikle oynuyoruz"Banvit maçından önce kendi durumlarını değerlendirdiklerini anlatan Ernak, "Biz 5 eksikle oynuyoruz. 5 eksikle çıkıp kendi kıvamında basketbol oynayan başka bir takım yok. Bu eksiklere rağmen oyuncularımız maçı sonuna kadar zorlayabiliyor." dedi. Banvit'in Türkiye'nin zor deplasmanlarından olduğunu kaydeden Ernak, ligin ilk yarısında kendi sahalarındaki maçı kazandıkları için Banvit'in bu maça çok dikkat edeceğini savundu.Geçen hafta oynatamadıkları oyunculardan kaç tanesini bu hafta kadroya alabileceklerini planladıklarını dile getiren Ernak, "Elimizdeki en iyi kadroyla alabileceğimiz en iyi sonucu almaya gideceğiz. Banvit Kulübünün yeri bizim için ayrı. Ben 10 sene orada görev yaptım. Türk basketboluna katkısı, kalitesi itibarıyla edindiği yer ortadadır. Oraya gidip onlara karşı oynamak bizim için özel bir durum. Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.