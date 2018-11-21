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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sait Karafırtınalar: 'Maksimum puanları alarak devre arasına avantajlı girmek istiyoruz' Haberi

Sait Karafırtınalar: 'Maksimum puanları alarak devre arasına avantajlı girmek istiyoruz' Haberi

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları

Devre Arası Allah Rektör 

-Boluspor antrenmanından görüntüler
-Detaylar

- Sait Karafırtınalar: "Maksimum puanları alarak devre arasına avantajlı girmek istiyoruz"- Boluspor, Gazişehir Gaziantep deplasmanına hazırlanıyor BOLU

- Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kazanabilecekleri en yüksek puanlarla, devre arasına avantajlı girmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, haftasonu deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım arasının ardından ilk maçlarını deplasmanda oynayacak olan kırmızı-beyazlı ekibin hocası Sait Karafırtınalar, arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Yüksek tempolu idmanlar yaptık. Bu hafta biraz daha taktik ağırlıklı idman yapacağız. Rakibimiz ligin dominant takımlarından birisi. Oyuncularım onun bilincinde. Maçın bize neler getireceğinin de bilincinde. Bu doğrultuda çalışmaları devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.
"Devre arasına avantajlı girmek istiyoruz" Puan hesabı yapmadıklarını söyleyen Karafırtınalar, "Kalan 5 maçın 5’ini de kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Maksimum puanları alıp devre arasına avantajlı girmek, en azından konumumuzu korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Deplasmanda 7'de 7'yi devam ettirmek istiyoruz" Deneyimli teknik adam, deplasmanda 7’de 7 yapmak istediklerini belirterek, "İnşallah devam eder. Ama kolay birşey değil. Ligin en dominant takımlarından bir tanesine gidiyoruz ama oyuncularım deplasmanlarda çok daha farklı bir oyun oynuyorlar. Yine aynı şekilde iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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