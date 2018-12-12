-Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları



- Sait Karafırtınalar: "Dış faktörlerin etkisi büyük ama bizim de hatalarımız var"- Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- "Önümüzde 2 tane fırsat maçı var" BOLU



- Spor Toto 1. Lig’de son 4 haftadır üst üste puan kaybeden Boluspor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, alınan kötü sonuçlarda dış faktörlerle birlikte kendi hataları da olduğunu söyledi.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hafta sonu evinde oynayacağı Altınordu karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, son haftalarda aldıkları puan kayıplarını Altınordu karşısında telafi etmeyi hedefliyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kaybedilen puanlarda dış faktörlerin büyük öneminin olduğunu belirterek, “Üst üste kaybettiğimiz 4 tane maç var. ama bunun için sadece oyuncular, yönetim veya teknik heyet diye bir şey yok, dış faktörlerin çok önemi var. Çarşamba, pazar maçlar oynuyoruz. Çok ciddi beklenmeyen sakatlıklar yaşadık. Takımın merkezinde oynayan 2 tane oyuncumuz ciddi sakatlık yaşadı. İçeride oynadığımız Denizli maçında hakem faciası var. Giresun maçında ofsayttan yediğimiz gol var. Antep’e gittiğimizde Melih’in verilmeyen bir golü var. Dış faktörlerin etkisi büyük ama bizim de bunun içinde hatalarımız var. Masaya her şeyi yatırdık. Bundan sonra önümüzde 2 tane fırsat maçı var. Bunları geride bırakıp, daha önce nasıl 4’te 4, 5’te 5 yaptıysak, yüksek puan ortalamamızı yakaladıysak bundan sonraki süreçte de aynısını yapabilecek potansiyelimiz var” dedi.

Kadro dışı bırakılan Uğur Akdemir ve Franck Etoundi ile ilgili de konuşan Karafırtınalar, “Sezon başından beri bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Maksimum performansı almaya çalıştık. Ama son zamanlarda hem maç performansları hem de idman performansları düşük olduğu için böyle bir tasarrufa gittik. Devre arasında mutlaka yerleri doldurulacaktır” ifadelerini kullandı. Altınordu karşılaşması ile ilgili de açıklama yapan Sait Karafırtınalar, “Her maç zor. Altınordu 9 haftadır kaybetmeyen bir takım. İstikrarlı bir takım ama biz geçen sene onlara evlerinde 5 tane gol atmayı başaran tek takımız. Yine olabilir. Bu takımın potansiyeli var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Karafırtınalar, devre arasında takıma yapılacak takviyelerle ilgili de çalışma yapacaklarını kaydetti.



