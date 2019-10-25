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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

yelken yarışlarından genel, detay

Yarış Sarılar Yabancı Turist Yelken Yarışı 

-yelkenlileri izleyen turistler
-fotoğraf çekenler

- - Rengarenk yelkenlileri gören turistler gözlerini yatlardan alamadı MUĞLA

- Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Kisebükü-Gümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören turistler gözlerini teknelerden alamadı. Dünya’nın sayılı Türkiye’nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup’ın, 4’üncü gününde Opet Etabı gerçekleştirildi.
Kissebükü'nden çıkan yarışçı tekneler, Gümüşlük'e doğru yol aldı. Havanında rüzgarlı olmasıyla yelkenliler yan yatarak ilerledi. Deniz üstünde renkli görüntüler oluşturan Yelkenli yatlar kıyasıya mücadele etti. Gözlerini yatlardan alamadılar Kisebükün’den açılan yelkenli yatlar Bodrum açıklarında geçtikten sonra Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis sahil şeridinden geçti. Sarı yaz yaşanan Bodrum’da denize girenler ve sahilde kafeteryalarda oturan yerli ve yabancı turistler rengarenk yelkenlileri görünce telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Dev yelkenli tekneleri gören turistler gözlerini bile kırpmadan yarışları izledi.
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