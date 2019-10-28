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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şahika Ercümen, rekoru kırdı (3) - MERSİN

Şahika Ercümen, rekoru kırdı (3) - MERSİN

Antrenmandan detaylarRekor denemesi sonrası sevinç detaylarıŞahika Ercümen'in asker selamı vermesiŞahika Ercümen'in konuşmasıŞahika Ercümen'den dünya rekoru - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin 'deki Gilindere Mağarası'nda rekor denemesi gerçekleştirdi - Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefleyen Şahika, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdıMERSİN (AA) - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin 'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun." yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

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