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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şahika Ercümen, rekoru kırdı (2) - MERSİN

Şahika Ercümen, rekoru kırdı (2) - MERSİN

- Şahika Ercümen'in rekor denemesi için inişi - Rekor denemesinden detaylar - Rekorun kırılması ve sevinç - Şahika Ercümen'in asker selamı ve Türk Bayrağı ile görüntüleri - Şahika Ercümen'in açıklamasıMERSİN - Şahika Ercümen, Mersin 'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

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