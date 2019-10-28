Şahika Ercümen, rekoru kırdı (2) - MERSİN

- Şahika Ercümen'in rekor denemesi için inişi - Rekor denemesinden detaylar - Rekorun kırılması ve sevinç - Şahika Ercümen'in asker selamı ve Türk Bayrağı ile görüntüleri - Şahika Ercümen'in açıklamasıMERSİN - Şahika Ercümen, Mersin 'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
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