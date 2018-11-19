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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu Haberi

Sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu Haberi

Köpeğin sahadan çıkarılışından görüntüler

- BARTIN

Köpek Şampiyon 


- Bartın’da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu. Bartın'da Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 9. hafta karşılaşmasında Bartınspor ve Devrek Belediyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 3-1 Devrek Belediyespor’un galibiyeti ile sonuçlanan mücadelenin 5. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle oyun bir süre durdu. Bazı futbolcuların korktuğu köpek koşarak orta sahaya kadar geldi. Bartınsporlu Osman Mertoğlu’nun köpeği kucağına alıp saha dışına çıkartmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Diğer yandan ligde 11. sırada bulunan Devrek Belediyespor, karşılaşmada aldığı 3 puanla puanını 9’a çıkarttı. Ligde şampiyonluk parolası ile başlayan Bartınspor ise 15 puanla 6. sıraya geriledi.
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