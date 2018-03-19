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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sahada davetsiz misafir

Sahada davetsiz misafir

Maçtan görüntü

Sokak Köpeği Davetsiz Misafir Köpek Amatör Amatör Maç 

-Köpeğin sahaya girişi ve sahadan çıkarılması

- - Tunceli'de amatör maçta sahaya giren köpek, maçı kısa süreliğine durdurdu TUNCELİ

- Tunceli’de oynanan Amatör Lig maçında sahaya giren sokak köpeği, maçı kısa süreliğine durdurdu. Davetsiz misafiri çıkarmak isteyen bir futbolcunun çabası, köpeğin kendisini ısırmaya çalışması nedeniyle başarısız oldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Tunceli Atatürk Stadyumu’nda Dersimspor ile Dersim 62spor takımları arasında oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Köpeğin sahaya girmesiyle hakem karşılaşmayı durdurdu. Dersim 62spor oyuncusu Doğan Can Mencil de köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmaya çalıştı. Ancak genç futbolcunun bu çabası köpeğin kendisini ısırmaya çalışması nedeniyle başarılı olamadı. Köpek, diğer futbolcuların çabasıyla saha dışına çıkarıldı ve karşılaşma devam edildi. Dersimspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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