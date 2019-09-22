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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Safkan Arap atlarının katıldığı yarışlar nefes kesti - AĞRI

Safkan Arap atlarının katıldığı yarışlar nefes kesti - AĞRI

- Ağrı TRT Park'ta at yarışı - Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin'in konuşması - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşması - At yarışlarının yapılmasıSafkan Arap atlarının katıldığı yarışlar nefes kesti - Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen geleneksel at yarışları nefes kesti - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan:"At, bizim kültürümüzde çok önemlidir. Bugün burada bu etkinliği görünce çok umutlandım ve inşallah bunu daha da geliştirip güzel bir hale getireceğiz" - "İzleyicilerin rahat bir şekilde yarışları izlemesi için büyükşehirlerdeki hipodromlara benzer bir yapı yapmak zorundayız. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz"AĞRI (AA) - Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğünce Valilik koordinasyonunda mahalli at yarışları gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresi TRT Park Alanı'nda gerçekleştirilen at yarışları öncesi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, programda yaptığı konuşmada, atın kültürümüzde önemli yeri olduğunu ve geçmişteki insanların at sırtında birçok savaşa katıldığını söyledi.

Geçmişte otomobiller olmadığında herkesin evinin önünde mutlaka bir at bulunduğunu belirten Sayan, "At, bizim kültürümüzde çok önemlidir. Bugün burada bu etkinliği görünce çok umutlandım ve inşallah bunu daha da geliştirip güzel bir hale getireceğiz. İzleyicilerin rahat bir şekilde yarışları izlemesi için büyükşehirlerdeki hipodromlara benzer bir yapı yapmak zorundayız. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise at yarışlarını düzenlemelerindeki amacın safkan Arap neslini ıslah etmek ve ata sporu atçılığı geliştirmek olduğunu ifade etti.
At ve at sporunun vatandaşlara sevdirilmesini ve geliştirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Engin, şunları kaydetti:"Amacımız mahalli at yarışlarının bölgesel olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. İlimizde 30'a yakın safkan Arap atı bulunmakta ve bunlardan 15'i damızlık olarak kullanılmaktadır. 1950'li yıllardan bu yana yapılan mahalli at yarışları, Tutak ilçesinde başlamış olup sonrasında merkez Aşağı Küpkıran köyünde, son 15 yıldır da merkez Anakaya köyü civarında yapılmış ve son 5 yıldır da TRT Park'ta bu etkinliği yapmaktayız."Konuşmaların ardından başlayan yarışlarda, 1600 metrelik Gaziler Koşusu'nda "Santolina" birinci, "Gülüzar Yeli" ikinci ve "Hazalkız" üçüncü oldu.1600 metrelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koşusu'nda "Gökdere" birinciliği, "Bayramhan" ikinciliği, "Ufukakay" üçüncülüğü elde ederken, 1800 metrelik Valilik Koşusu'nu ise "Selçukbey" birinci, "Radyosan" ikinci, "Nasip Bey" üçüncü tamamladı.Kıran kırana geçen ve büyük çekişmeye sahne olan 2000 metrelik 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nda da "Ruaf" birinci olurken, "Kuyumcu" ikincilik ve "Nasip Bey" üçüncülük elde etti.Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve ödülleri protokol üyelerince verildi.
Yarışları, Ağrı Vali Vekili Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mustafa Cebe, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Hipodrom Yarış At Yarışı Saygı Duruşu At Yarışları 

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