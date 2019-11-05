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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sadık ve Serdar savunmada

Sadık ve Serdar savunmada

Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'den görüntüler

Rektör 

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Fenerbahçe’de bugün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi. Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal savunmada farklı bir tandem denedi. Taktik antrenmanda savunma ikilisi olarak Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i deneyen Yanal, oyuncularına çalışma boyunca direktif verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Kasımpaşa karşısında oynanacak olan mücadelede Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisine şans vermesi bekleniyor.
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