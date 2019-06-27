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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Geliş görüntüleri

- İSTANBUL

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- Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İstanbul'a geldi. Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray’ın listesinde bulunan Hollandalı futbolcu . ABD'deki tatili tamamlayan Babel, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirdiği Hollandalı futbolcuyu yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmesi bekleniyor. Son olarak İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, Liverpool'un dışında Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta forma giydi.
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