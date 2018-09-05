Rusya Milli Takımı, Trabzon'da



- Rusya Milli Takımı, 7 Eylül Cuma günü Türkiye ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi. Türkiye A Milli Takımı'nın 7 Eylül Cuma günü 21.45'te UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında karşılaşacağı Rusya Milli Takımı, Trabzon'a geldi. Saat 19.40 sıralarında Trabzon Havaalanı'na inen konuk ekibi daha sonra konaklayacağı otele geçti. Rusya Milli Takımı, 6 Eylül Perşembe günü saat 12.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir antrenman gerçekleştirecek. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanın ardından saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

