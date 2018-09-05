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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rusya Milli Futbol Takımı Türkiye'de - TRABZON

Rusya Milli Futbol Takımı Türkiye'de - TRABZON

- Rusya Milli Takımı'nın havaalanına gelişi - Oyuncuların kafileyi taşıyacak otobüse binmesiRusya Milli Futbol Takımı, Trabzon 'a geldiTRABZON (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşılaşacak Rusya Milli Futbol Takımı, Trabzon 'a geldi.Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na gelen Rusya Milli Takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.Teknik direktörlüğünü Stanislav Çerçesov'un yaptığı Rusya Milli Takımı, yarın 12.00'de maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. Karşılaşmanın 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.Türkiye ile Rusya arasındaki karşılaşma 7 Eylül Cuma günü Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak.

Rektör Basın Mensupları 

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