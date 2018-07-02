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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Rusların çeyrek final coşkusu (2) - MOSKOVA

Rusların çeyrek final coşkusu (2) - MOSKOVA

- Rus taraftarların sevinç gösterisi - Genel detaylarRusların çeyrek final coşkusu - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesi, başkent Moskova 'nın sokaklarında büyük coşkuyla kutlandıMOSKOVA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın çeyrek finale yükselmesi, başkent Moskova 'nın sokaklarında büyük coşkuyla kutlandı.Rusya'nın, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1 - 1'lik eşitlikle sona eren maçta İspanya'ya penaltılarda 4 - 3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmesinin ardından, Luzhniki Stadı'nda başlayan kutlamalar başkent Moskova 'nın sokaklarına taştı.Ruslar, tarihi başarılarını büyük bir coşku ile kutladı. Moskova 'nın ünlü sokaklarında bir araya gelen taraftarlar, yaptıkları tezahüratların yanı sıra söyledikleri şarkılar ve danslarla elde edilen başarının sevincini doyasıya yaşadı.Yüzlerini ve vücutlarını Rusya bayrağının renklerine boyayan taraftarlar, bayrakları ve kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.Sokaklarda yürümenin zorlaştığı Moskova 'da güvenlik de üst düzeyde tutuldu. Sokaklara giriş ve çıkışlarda çok sayıda asker yer aldı.Rusya'daki diğer takımların taraftarları ve turistler de kutlamalara katılarak eğlendi.

Tezahür İspanya Tezahürat Başkent Çeyrek Final 

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