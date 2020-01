Rodallega: 'Sonucu tersine çevirmek istiyoruz' Haberi

-Muhammet Özkal'ın açıklamaları

-Futbolculardan antrenmandaki görüntüleri

-Detaylar



- Rodallega: "Sonucu tersine çevirmek istiyoruz"- Denizlispor’un başarılı golcüsü Hugo Rodallega:- "Benim için takımın iyiliği ve başarısı her zaman ön plandadır" DENİZLİ



- Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor’u ağırlayacak Denizlispor’da Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ilk maçta alınan yenilgiyi hatırlatarak, sahaya sonucu tersine çevirmek için çıkacaklarını söyledi.



Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın karşılaşacağı Tranzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor’un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.



Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Rodallega, kendisi için takımın başarısının her zaman ön planda olduğunu vurgulayara, "Bu konuda sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyoruz. Evimizde oynayacağımızı da biliyoruz. Bu sonucu tersine çevirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü böyle bir takımada kaliteye de sahibiz. Benim için takımın iyiliği ve başarısı her zaman ön plandadır. Sonrasında biz kendi hedeflerimize takım halinde ulaştığımızda, iyi çalıştığımızda ve iyi idmanlar yaptıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Tabi ki gol atmak istiyorum ama başkası atıp kazandığımızda da çok mutlu oluyoruz" dedi.

Muhammet Özkal: "Hedefim en kısa sürede Avrupa" Devre arası transfer döneminde takıma gelen ve geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçında Denizlispor formasıyla ilk golünü atan Muhammet Özkal ise transferine ve hedeflerine dair şunları söyledi: "Transferim biraz ani gelişti. Buraya gelip Denizlispor ile görüştükten sonra hemen imzalar atıldı. Antalya’da kampa katıldım. İki haftalık bir süreç oldu. Çok çabuk adapte olduğumu düşünüyorum. İlk kadromda Mustafa Yumlu sakatlandığında oyuna girdim ve topla buluşmamda gol oldu. Benim için çok güzeldi. Hedeflerim bu sene için oynayabildiğim kadar maç oynamak ondan sonrası en kısa sürede Avrupa inşallah."



loading...