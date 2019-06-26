Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj - DENİZLİ İzle

- Hugo Rodallega'nın Denizli spor taraftarlarına mesajıRodallega'dan Denizli spor taraftarlarına mesaj - Yeşil - siyahlı ekibin transfer ettiği Hugo Rodallega: " Denizli spor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım"DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizli spor'un transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, takımında hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.Yeşil - siyahlı kulübün 1 yıllık anlaşmaya vardığı Hugo Rodallega, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taraftarlara selam gönderdi.Golcü oyuncu Rodallega, resmi sözleşmeye imza attığını belirterek, " Denizli spor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım. En yakın zamanda takım arkadaşlarım, yönetim ve teknik ekip ile beraber olup çalışmalara başlamak için orada olacağım. Son olarak hepinize kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.
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