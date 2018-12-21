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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Robinho, Galatasaray maçına odaklandı - SİVAS

Robinho, Galatasaray maçına odaklandı - SİVAS

- Demir Grup Sivas spor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - İdmandan görüntü - Robinho ile röportajRobinho, Galatasaray maçına odaklandı - Demir Grup Sivas spor'un Brezilyalı oyuncusu Robinho:"Bizim için çok önemli ve zor bir maç ama takımımızın mantalitesi şu anda çok iyi. Üç puan almak için uğraşacağız" - "Burada çok mutluyum. Robinho, Sivas 'ta devam edecek"SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçında 3 puan almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Robinho, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Bizim için çok önemli ve zor bir maç olacak ama takımımızın mantalitesi şu anda çok iyi. Üç puan almak için uğraşacağız." dedi.
Form grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirten Robinho, golleri ve asistleriyle takıma katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.
Hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisini etkilemediğini aktaran Robinho, "Bu dönemler böyle şeyler oluyor, futbolda bunlar çok normal. Başkanımız ve asbaşkanımız ile aramızda güzel konuşmalar geçiyor. Benim şu anda tek fikrim Sivas . Burada çok mutluyum. Robinho, Sivas 'ta devam edecek." diye konuştu.

Hafta Sonu Mantalite 

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