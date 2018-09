-Detaylar



- Robinho: "3 puan için elimizden geleni yapacağız" SİVAS



- Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Robinho, Büyükşehir Belediyespor Erzurum maçıyla ilgili yaptığı açıklamada,"Önümüzde çok önemli bir maçımız var ve o maçta 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman şut çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga ve Zoro Cyriac antrenmana katılmadı. "İyi bir takımımız var" Basın mensuplarına Erzurumspor mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Robinho, "4 haftalık süreçte 4 puan aldık. Aslında çok iyi oynadığımız maçlar vardı. Bunlardan 3 puan alabilirdik. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var ve o maçta 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aslında içeride ve dışarıda maçların her biri zordur. İyi bir takımımızın olduğunu düşünüyorum ve bu mücadeleyi vereceğiz" dedi.