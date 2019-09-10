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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Robert Prosinecki istifadan vazgeçti - SARAYBOSNA

Robert Prosinecki istifadan vazgeçti - SARAYBOSNA



: - Robert Prosinecki'nin açıklamasıRobert Prosinecki istifadan vazgeçti - Hırvat teknik direktör, EURO 2020 elemeleri sonuna kadar Bosna Hersek'in başında kalacakSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Ermenistan'a 4 - 2 mağlup oldukları maçın ardından açıkladığı istifa kararından vazgeçti.Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Saraybosna 'da yaptığı olağanüstü toplantıda, Hırvat çalıştırıcının istifasını kabul etmeyerek, Prosinecki'ye tam destek verdi.Toplantının ardından açıklama yapan Prosinecki, federasyon yetkililerinin isteği üzerine 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinin sonuna kadar milli takımın başında kalmayı kabul ettiğini kaydetti.
Prosinecki, "Kaybettiğimiz maçın ardından ahlaki bir sorumluluk olarak istifa etmem gerekiyordu. Ancak bugünkü toplantıda yönetim bana destek oldu ve ben de elemelerin sonuna kadar görevime devam edeceğim. Normalde verdiğim kararların arkasında dururum, ancak yönetimdekiler için takımın başında kalmaya karar verdim. Hem elemeler hem de Uluslar Ligi baraj maçları sonunda hala EURO 2020'ye katılma şansımız var." açıklamasında bulundu.Hırvat teknik adam, pazar günü deplasmanda oynadıkları ve 4 - 2 yenildikleri Ermenistan maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adam, 2018'in başında Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmişti.EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek, 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada bulunuyor.

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