Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Robert Prosinecki: “5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik”

Robert Prosinecki: “5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik”

- Robert Prosinecki konuşması

- ANTALYA

Kırmızı Kart Kader Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 5-1’lik skor ile mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Kırmızı kart ile gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, maçtan kötü bir sonuç elde ettiklerini ifade etti.
Prosinecki, “5-1 maç kaybetmek kötü bir sonuç. İyi değil 5 gol yemek ama 35 dakikaya kadar çok iyi oynadık. Maçın kırılma anları yaşandı. Golü yememiz ve ardından yediğimiz kırmızı kart ile gardımız düştü. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol yedik. Ardından sıfır konsantrasyon ile maçın bazı bölümlerinde oynadık. Özellikle 10 kişi kalınca. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. İyi oynadılar, hak ettikleri bir galibiyet oldu. Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim, ihtimal de vermezdim. Oyunun kontrolünü elinde tutan takım bizdik ama futbolda bunlar var. Bizlerin çalışmaya devam etmesi lazım. Çalışmak zorundayız. Ligde kalmak için. Önümüzde çok kısa zamanda bir Fenerbahçe maçımız var. Salı günü oynayacağız o maça hazırlanacağız. Ondan sonra kader maçı diyeceğimiz bir Ankaragücü maçımız var. Bu maçta yaptığımız hataların analizini yapacağız. Neler yaptık neleri doğru yanlış yaptık futbolcularımızla konuşacağız. Gustavo hazır değil, Pedro sakatlıktan yeni çıktı. Bu oyuncularımız hazır hale getirdiğimizde ve bu da kısa zamanda gerçekleşecek. Herkes gerçek Kayserispor’u izleyebilecek” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları DinlendiKader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları Dinlendi
Fener 3 Puanla BitirdiFener 3 Puanla Bitirdi
Aslan Gole Doydu!Aslan Gole Doydu!
Beşiktaş Kötü Gidişe Dur DediBeşiktaş Kötü Gidişe Dur Dedi
Derbide Kazanan Fener OlduDerbide Kazanan Fener Oldu
Göztepe Cimbom'u DevirdiGöztepe Cimbom'u Devirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı