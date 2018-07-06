Rize'de çocuk istismarına tepkiler

- Çaykur Rize spor taraftarı derneğin üyelerinden bir grubun çocuğa yönelik tepkisi - Muhammet Ali Toprak'ın grup adına yaptığı açıklama - Detaylar - Rize 'de Çaykur Rize spor taraftarı derneğin üyeleri, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi - Gruba, kucağında çocuklarıyla gelen bazı anneler de destek verdiRİZE (AA) - Rize 'de Çaykur Rize spor taraftarlarının oluşturduğu grup, çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanan Mekansızlar Grubu adlı taraftar topluluğuna, kucağında çocuklarıyla gelen bazı anneler de destek verdi.Burada grup adına açıklama yapan Muhammet Ali Toprak, hiç bir sözcüğün acıyı dindirmeyeceğinin farkında olduklarını söyledi.
Bazı çocuk istismarcıları yüzünden sokakta çocukları sevemez olduklarını ifade eden Toprak, "Ankara ve Ağrı'da yaşanan bu iki çocuk istismarının insanlıkla hiçbir ilgisi olamaz. Çocuklarımıza yönelik ihmal ve istismar sadece ailenin değil toplumsal bir meseledir. Çocuklarımızın korunması için hepimizin üstüne düşen görevi fazlasıyla yapmamız gerekiyor." dedi. Grup, "Çocuklara uzanan eller kırılsın" sloganı attıktan sonra olaysız dağıldı.