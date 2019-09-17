Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Rıza Kayaalp tarih yazdı!

Rıza Kayaalp tarih yazdı!

Rıza Kayaalp'in maçı

Altın Madalya Şampiyon Telefon Görüşmesi Başkent Dünya Şampiyonu 

-Kazandıktan sonra sevinç
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi

- Rıza Kayaalp tarih yazdı!- Rıza Kayaalp’ten 4. kez altın madalya İSTANBUL

- Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg’da final mücadelesine çıktı. Dünkü mücadelelerin ardından Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile bugün final maçına çıkan tecrübeli sporcu, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp bu sonuçla grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti. İlk tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Rıza Kayaalp’i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 29 yaşındaki sporcu karşılaşma sonrası henüz teri kurumadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuya tebriklerini iletti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ramil Guliyev Altın Madalyasını Törenle AldıRamil Guliyev Altın Madalyasını Törenle Aldı
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı