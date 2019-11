-İş Adamı Ahmet Murat Röportajı

ANKARA



- Askerliğin ardından düzenlenen yemekte sevenleri ile buluşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Hem Avrupa’dan hem de olimpiyattan şampiyonluklarla dönmek istiyorum” dedi.

En son Çin’in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde düzenlenen Askeri Oyunları’nda altın madalya kazanarak hem Türk ordusunu hem de Türk milletini gururlandıran milli sporcu Rıza Kayaalp, Ankaralı iş adamı Ahmet Murat’ın düzenlediği yemekte İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Milli güreşçi Kayaalp, “Ordumuzu temsil edip gücünü dünyaya göstermek hedefimdi” ifadelerini kullanırken tank simülasyonuna binerken yaşadığı zorlu anları paylaştı. “Ordumuzu temsil edip gücünü dünyaya göstermek hedefimdi” Dünya Şampiyonası’nın ardından ufak bir dinlenme sonrası vatani görevini yapmak için birliğine teslim olduğunu söyleyen Kayaalp, “Amacımız Askeri Oyunlar'da güreşmek ve ordumuzun gücünü göstermekti. Bu fırsat bizlere verildi ve askerliğimiz o tarihlere göre ayarlandı. Her zaman olduğu gibi ordumuzun gücünü orada gösterdik ve şampiyon olarak ülkeme döndüm. O gurur ayrıydı benim için. Ordumuzu temsil edip gücünü dünyaya göstermek hedefimdi. Allah'a şükürler olsun bayrağımızı göndere çektirip, asker selamı ile İstiklal Marşımızı söylettik. Bütün Mehmetçiklerimize o başarıyı armağan ettik. Benim için inanılmaz ve gurur verici bir olaydı. Eksik olan bir Askeri Oyunlar madalyası vardı. Onu da tamamlamış oldum” diye konuştu.

“Aklımız her zaman yeni başarılarda” Kendisini 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda yorucu bir süreç beklediğini ifade eden Kayaalp, “Aklımız her zaman yeni başarılarda. Önümüzde bir olimpiyat var. Sezonu yeni bitirdik. İyi bir şekilde dinlenip yolumuza devam etmek istiyorum. Önemli bir yıl bu sene. 2020 Olimpiyatları hazırlığı var. Amacım bunu en iyi şekilde değerlendirmek. Çünkü bir daha olimpiyat fırsatı yakalayamayabilirim. Yaşım 30 oldu” şeklinde konuştu.

“Hem Avrupa’dan hem de olimpiyattan şampiyonluklarla dönmek istiyorum” Askerliğinin yeni bittiğini ve 1 ay dinleneceğini belirten Rıza Kayaalp, “Şubat’ta Avrupa Şampiyonası var. Onun hazırlıkları başlayacak. Sonrasında da olimpiyat hazırlıkları olacak. Zaman çabuk geçiyor. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Dediğim gibi son şansım olimpiyatlarda. Bu kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarının yanına olimpiyat şampiyonluğu eklemek istiyorum. Bunun için gereken neyse, ne tür bir çalışma gerekiyorsa hepsini yapıp hazırlanmak istiyorum. Kilomu doldurdum. Kendimi de iyi hissediyorum. İyi bir dinlenmenin ardından yeni sezon hazırlıklarına bomba gibi başlayıp hem Avrupa’dan hem de olimpiyattan şampiyonluklarla dönmek istiyorum” dedi.

“Tank sürmek kolay bir iş değilmiş” Askerde yaşadığı bir anısını anlatan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Tank simülasyonu içine girmek beni acayip bir şekilde terletti. Tank sürmekte kolay bir iş değilmiş onu gördüm” ifadelerini kullandı. Sevenlerinin yemek davetine de değinen Rıza Kayaalp, “He zaman yaptıkları şeyler. Sağ olsun Ahmet kardeşim her zaman bizi davet ediyor. Bugün de sevenlerimiz ile birlikte yine buradayız. Güzel bir gün geçirdik. Bu davetinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğun ve yorgunluğun üzerine güzel bir gün benim için” şeklinde konuştu.

Ahmet Murat: “Bir Rıza Kayaalp kolay yetişmiyor” Yemeği organize eden iş adamı Ahmet Murat, “Düzenlendiğimiz yemeğin iki amacı var. Birincisi Rıza Kayaalp’in Askeri Oyunlar'da kazandığı şampiyonluğu kutlamak. İkincisi ise halkımızın Türk güreşine ve güreşçilerine desteğini sağlamak. Halk olarak futbol, basketbol kadar güreşe ilgi göstermiyoruz. Güreşi bir branş yerine milli mücadele olarak görmemiz gerekiyor. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik duruşu ile masada, şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı’nda kazandığı zaferlerle sahada Türk’ün dünyada yenilmeyeceğini gösteriyorsa, Rıza Kayaalp kardeşimde kazandığı şampiyonluklarla Türk’ün sırtının yere gelmeyeceğini dünyaya gösteriyor. Halkımızın spora ve sporcuya destek vermesini istiyorum. Çünkü bir Rıza Kayaalp kolay yetişmiyor” ifadelerini kullandı.



