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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Rıza Çalımbay ve futbolculardan “evde kal” çağrısı

Rıza Çalımbay ve futbolculardan “evde kal” çağrısı

Rıza çalımbay ve futbolcular çağrı

- SİVAS

Sosyal Medya Teknik Direktör Rektör 


- Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular korona virüse karşı vatandaşlara “evde kal” çağrısında bulundu. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Armin Djerlek, Barış Yardımcı, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Fernando, Furkan Sağman, Arouna Kone, Marcelo Goiano, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare’nin “evde kal Sivas, evde kal Türkiye” dediği görüldü.
Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük ilgi görürken, kısa sürece binlerce beğeni topladı. Yapılan paylaşımda ayrıca “Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın” mesajı da verildi.

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