Rıza Çalımbay: “Maçlarımızın hepsi bizim için final”

- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hem kupada hem de ligde oynayacakları her karşılaşmanın kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan idman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. Diğer yandan Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de antrenman öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculara ziyarette bulundu. Futbolcular ile Çalımbay’a İstanbul’daki bir çikolata firması tarafından gönderilen ve üzerinde fotoğrafları bulunan çikolataları takdim eden Ayhan ve Bilgin, Sivasspor’u her zaman desteklediklerini ifade ederek, kendilerine şampiyonluk yolunda da başarılar diledi. Ziyarette Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de hazır bulundu. “İyi bir galibiyet aldık” Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, “Beşiktaş maçı kolay geçmedi, çok zor geçti. Maçı Beşiktaş da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Biz kazandık. Buradaki önemli olan şey gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Bu tek mücadeleyle değil, iyi oyun oynamaya da çalıştık. Güzel pozisyonlar da yakaladık. Özellikle 10 kişi kalmışken de güzel pozisyonlar yakaladık. Beşiktaş’ın en tehlikeli olduğu yerlerden bir tanesi ölü toplardı. Şu anda Türkiye’den ölü toptan en çok gol atan takım. Ona çok dikkat ettik, fırsat vermemeye çalıştık ve gayet iyi şekilde başardık. Hem ilk 11’de oynayan arkadaşlarım olsun hem sonradan giren arkadaşlarımız olsun hepsi bütün gayretini gösterdi. Çok iyi şekilde oynadılar. Beşiktaş’la İstanbul’da oynamak gerçekten çok zordu. Oradan da 3 puan almak hakikaten çok önemli bir şey. Çünkü o maç Beşiktaş için tarihi bir maçtı. Tarihi derken bu senenin en önemli maçlarından bir tanesiydi. Bizim için de öyleydi, iyi bir şekilde başlamamız gerekiyordu. Arkadaşlarımız gerçekten mükemmel bir şekilde mücadele ettiler. İyi bir galibiyet aldık” dedi.

“Cezalılar elimizi bağlıyor” Takımdaki cezalı futbolcularla ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, “Bizim bu seneki en büyük sıkıntımız cezalılar, sakatlar. İşte Fernando uzun bir süre yok. Onların olmaması bizim için dezavantaj. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Onun için bugün yarın bir orta saha, bir stoper arkadaşımızı bitireceğiz. Onları bitirebilirsek birazcık daha alternatifli bir kadromuz olacak. Cezalı arkadaşlarımız olduğu zaman da bir kaygı duymayacağız. Şimdi mesela Marcelo oynamıyor. Marcelo’nun yerine büyük ihtimalle Barış’ı oynatacağız. Barış da net şekilde hazır değil. Onun için de bocalıyoruz yani. Bu bocalamayı da artık yapmamamız gerekiyor. Çünkü maçlarımıza baktığımız zaman biraz önce arkadaşlarla toplantı yaptık, önümüzde oynayacağımızı 5 maçı çıkardık. Hepsi zor maçlar. Kolay maç zaten yok. Onun için bizim yüzde 100 tam olmamız gerekiyor. Ona gayret ediyoruz. Sarı kartlar, kırmızı kartlar veya cezalı olan arkadaşlarımız elimizi bağlıyor” cevabını verdi. “Alacağımız oyuncular yabancı” Takıma yapılacak olan transferler yabancı oyuncu olacağını ifade eden Rıza Çalımbay, “Alacağımız oyuncular yabancı. Keşke yerli olsa. Yerli çok aradık, çok istedik. Bir arkadaşa teklif yaptık ama maalesef istediğimiz şekilde olmadı. Yerli olmasını çok isterdik. Yerli, Yasin’i alabildik” şeklinde konuştu.

“Hepsi bizim için final” Tecrübeli teknik adam, son olarak da kendilerini zorlu maçların beklediğinin altını çizerek, “Malatya maçı var, Rize maçı var, Gazişehir maçı var. Başakşehir, Trabzon, Alanya bunların hepsi çok zor maçlar. Ama bu bir bakıma da avantaj oluyor. Artık ligin her şeyini belli edeceğimiz maçlardan bazıları. Eğer yukarıya oynamak istiyorsak bu maçları çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu bir gerçek. Onun için kalan maçlarımızın hepsi bizim için final. Tek tek bakıyoruz hepsine” diye konuştu.





