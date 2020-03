Rıza Çalımbay: “Maç saatinin değişmesine gerek yok”

-İdmandan genel detay



- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “Galatasaray’ın gücünü biliyoruz”- “Maç 19.00’da ise gece 22.30'a alın” SİVAS



- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’ın maç saatini değiştirme talebine ilişkin, “Benim kişisel fikrim maç 19.00’da ise gece 22.30’a alın. Herkes gelsin maça. Maç saatinin değişmesine gerek yok. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30'a alalım” dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Ali Şaşal Vural ve Samba Camara katılmadı. Uğur Çiftçi ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. “Güzel bir durumdayız” Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk olarak 3-0 kazandıkları Ankaragücü müsabakasını değerlendirdi. Çalımbay, karşılaşmanın her iki yarısında da farklı bir mücadele oynandığını söyleyerek, “Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Devre arasında oyun disiplininden kopmadan, çok basit oynamamız gerektiğini söyledim arkadaşlara. İkinci yarıda ne söylediysek sahaya yansıttılar. Çok güzel bir galibiyet aldık. Ligde her şey eşit. Ne üstte ne de altta hiç bir şey belli değil. Çok değişik sonuçlar alınıyor. Güzel bir durumdayız bunu da kaybetmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Final niteliğinde bir maç” Zorlu Galatasaray mücadelesine ilişkin görüşlerini de aktaran Rıza Çalımbay, “Burada bizim en çok ihtiyacımızın olduğu şey; taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı olmalıyız; bizim, oyuncuların, yönetimin, taraftarlarımızın. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz. İyi bir çıkış yakaladılar ve biz de ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda kesinlikle en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki karşılaşmada en büyük gücümüz taraftarımız olacak” ifadelerini kullandı. “Maç rahatlıkla oynanır” “Galatasaray’ın maç saatini değiştirme talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu: “Ben Galatasaray’ı çok severim. Başkanları benim çok iyi tanıdığım birisi. Fatih hocayı zaten söylememe gerek yok. Benim hem antrenörümdü, hem de karşılıklı bir sürü maç oynadık. Biz kışın Sivas’ta çırpındık. ‘Akşam 8.30’da bizi oynatmayın. Burası kış, gece sıfırın altına iniyor’ diye ama bizi yine de o saatte oynattılar. Benim kişisel fikrim maç 19.00’da ise gece 22.30'a alın. Herkes gelsin maça. Maç saatinin değişmesine gerek yok. Rahatlıkla oynanır. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30’a alalım. Gece daha iyi olur bence.” “Ligde daha bir sürü maç var” Çalımbay, son olarak karşılaşmanın sonucunun şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini de belirterek, “Ligde daha bir sürü maç var. İlk 7 sıradaki takımların birbirleriyle çok zor maçları olacak. Kazanırsak bir avantaj yakalarız. En güçlü rakipten birini yenmiş oluruz. Bu maç bizim için finalin de üstünde. Hepsinin farkındayız. Sıradan bir maç oynamayacağız” diye konuştu.





