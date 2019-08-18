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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik” Video

Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik” Video

Rıza Çalımbay maç sonu açıklama

( SİVAS ) SİVAS

Mel B Hastane Allah Kalamış Rektör 


- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti sonrası, “Galibiyeti hak ettik” dedi.
Süper Lig’in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay spor medyasının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı Çalımbay, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti hak ettiklerini söyleyerek, “Beşiktaş gibi bir takıma maçın başından sonuna kadar oyun disiplininizi korursanız ancak böyle galip gelebilirsiniz. Biz de onu gerçekleştirdik. Hiç kimse oyun disiplinini bozmadı. Herkes kapasitesinin çok çok üstüne çıktı ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Skor da atılan goller de mükemmel ama en çok da oynadığımız oyun çok iyiydi ilerisi için de çok umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli olan ligin sonunu çok iyi yerde bitirmemiz. Yapacağız tek şey oynadığımız oyunu devam ettirmek ve üzerine koymak” dedi.
“Galibiyet için elimizden geleni yapacağız” Haftaya oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyen Çalımbay, “Arkadaşlarımız yavaş yavaş aramıza geldi. O az oyuncuyla bile mükemmel bir hava yakalamıştık. Oynadığımız tüm hazırlık maçlarını mükemmel şekilde bitirdik. Bugün de aynı şeyi yaptık. Çok iyi bir galibiyet aldık. Karşımızdaki takım Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Önümüzde oynayacağımız bir Çaykur Rizespor maçı var. Deplasmanda çok iyi bir skorla dönersek bu aldığımız galibiyetin anlamı daha büyük olacak. Bunu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.
“Samassa’nın durumu iyi” Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan kaleci Mamadou Samassa’nın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Çalımbay, “Bu gece hastanede kontrol altında kalacak. Korkulacak bir durum yok. İnşallah yakın zamanda antrenmanlara da başlar” diye konuştu.
(OS-BH-S)
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