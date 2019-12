Rıza Çalımbay: 'Emre ile Mert Hakan’ı gönderme düşüncemiz yok'

-Rıza Çalımbay açıklama



- Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan lider DG Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bence iyi bir hava yakalanmışken o arkadaşlarımızı göndermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok şu anda. Arkadaşların veya yönetimin son şeyini bilmiyorum ama yönetimle konuştuğuma göre öyle bir şey yok" dedi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kupada 1-0 yenildikleri Esenler Erokspor maçı, ligde hafta sonu Gençlerbirliği ile oynayacakları maç ve Emre Kılınç ile Mert Hakan’ın takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalımbay, kupa maçında 1-0 yenildikleri Esenler Erokspor maçının zor geçtiğini ifade ederek, "Galibiyetle bitirmek isterdik ama tabii ki o maçlara konsantre olmak çok zordur. Hele hele 2-0'lık bir galibiyetle dönmüşsün. Bir de çok maç eksiği olan arkadaşlarımız vardı onları oynatmak zorundaydık. Onların haklı olduğu bir taraf vardı. Bir türlü hazırlık maçı yapamıyorduk. Rakip çağırmak zor oluyor biz de gidemiyorduk. Maç eksikleri olabilir ve istedikleri verimi veremeyebilirler. Gayet normal bir şey. Önemli olan tabii ki tur atlamak. Eğer biz ilk maçı mağlup bitirip rövanş maçı olsaydı bu sefer her şey daha farklı olurdu. İyi bir maç için tabii ki taraftar lazım. Dün tahminime göre bin kişi bile yoktu. Böyle maçlarda ne olursa olsun taraftar gelmesi gerekiyor. Destek olması gerekiyor. Bundan önce Erokspor’la oynadığımız maçta full stada oynadık. Herkes iyi konsantre oldu, çok iyi bir maç oldu. O nedenle böyle maçlar gerçekten çok zor" şeklinde konuştu.

"Emre ve Fatih Gençlerbirliği maçında yok" Tecrübeli çalıştırıcı, takımda sakat ve eksik futbolcu ile ilgili yöneltilen soruya, "Bizim için şu anda final niteliğinde 2 tane maçımız var. Bunlardan bir tanesi Gençlerbirliği. Şu anda oraya odaklandık. Eksik var. Emre ve Fatih’in olmaması dezavantaj ama bunu normal karşılıyorum. Ligin sonu geldikçe sarı kartları fazla olan arkadaşlarımız yavaş yavaş ceza almaya başladılar. Geçen hafta Hakan Arslan şimdi Fatih ve Emre. Fernando’nun bir hastalığı vardı. Yatabare’nin vardı. Şu anda ikisi de iyi durumdalar. Hugo çok şanssız bir şekilde büyük bir sakatlık yaşadı. İnşallah onunla ilgili de iyi şeyler çıkacak. Onun dışında bir şey yok" yanıtını verdi. "Lig esas ikinci yarı başlayacak" Ligde hafta sonu Gençlerbirliği ile oynayacakları maça odaklandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kolay bir maç oynamayacağımızı biliyoruz Ankara’da onun için çok mücadele edeceğiz. Bizim için geçen haftaki maçlar da iyi bitti. Eğer onu avantaja çevirmek istiyorsak mutlaka Gençlerbirliği maçını iyi bitirmemiz lazım. Tek hedefimiz oradan iyi şekilde ayrılmak. Mutlaka orada taraftarımız olacaktır. Bütün arkadaşlarımız bu işin bilincindeler ama artık her takım bize normal çıkmaz, herkes farklı şekilde çıkar. Bu da gayet normal. Bizim tek düşüncemiz Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarını inşallah iyi bir şekilde bitirirsek devre arasını her yönden iyi bir şekilde kullanacağız. Ondan sonra da lig başlayacak. Bana göre lig esas ikinci yarı başlayacak. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak bütün takımlar için. Bizim de yakaladığımız çok güzel pozisyonumuz var. Bunu devam ettirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" ifadelerini kullandı. "Bizim takviyeye ihtiyacımız var" Başarılı çalıştırıcı, son olarak Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin yöneltilen soruya ise şu cevabı verdi: "Bence iyi bir hava yakalanmışken o arkadaşlarımız göndermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok şu anda. Arkadaşların veya yönetimin son kararını bilmiyorum ama yönetimle konuştuğuma göre öyle bir şey yok. Bizim hatta takviyeye ihtiyacımız var. Az da olsa 1-2 tane belki 3 tane oyuncu almamız lazım. Bizim dengemizi bozmadan fiyat açısından da fazla olmadan. Çünkü bizim mütevazi, iyi bir kadromuz var. İyi de bir havamız var. Ama bu ligi götürmek çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu belli oldu. Emre ve Mert Hakan’ın ilk yarı gitmeleri çok zor ama sezon sonu tabi ki mukaveleleri bitiyor, hakkıdır gidebilirler. Şu anda vermemiz biraz zor." Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.



