Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ritmik cimnastik: Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ Haberi

Ritmik cimnastik: Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ Haberi

- Şampiyondan detay görüntüler - Sporcuların hazırlıklarından detay görüntüler - Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Çatalbaş ile röportajRitmik cimnastik: Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası - Organizasyon, 42 kulüpten 152 sporcunun katılımıyla Kocaeli 'de başladı - Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Çatalbaş:"Grup olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Bunun için tüm programımızı yaptık"KOCAELİ (AA) - Ritmik cimnastikte Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Kocaeli 'de başladı.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 42 kulüpten 152 sporcu mücadele ediyor.Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların serbest ve top aletinde becerilerini sergilediğini belirterek, şampiyonanın yarın sona ereceğini söyledi.

Ritmik cimnastikte ciddi bir potansiyelin olduğunu ifade eden Çatalbaş, minikler kategorisinde 52 takımın yer aldığını kaydetti.
Çatalbaş, uluslararası başarı için daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getirerek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için grup müsabakaları üzerinden oluşturduğumuz genç ve A takımımız var. Onların Ankara'daki çalışmaları yerleşik düzende devam ediyor. Okul durumlarından, çalışma alanları, yurt dışından getirdiğimiz hocalarına kadar yatırım içerisindeyiz. Grup olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Bunun için tüm programımızı yaptık." diye konuştu.
Şampiyona, yarın sona erecek.

Muhabir Yurt Dışı Şampiyon Uluslararası Gori 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı