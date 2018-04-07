Ritmik cimnastik: Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ Haberi
- Şampiyondan detay görüntüler - Sporcuların hazırlıklarından detay görüntüler - Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Çatalbaş ile röportajRitmik cimnastik: Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası - Organizasyon, 42 kulüpten 152 sporcunun katılımıyla Kocaeli 'de başladı - Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Çatalbaş:"Grup olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Bunun için tüm programımızı yaptık"KOCAELİ (AA) - Ritmik cimnastikte Küçükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Kocaeli 'de başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 42 kulüpten 152 sporcu mücadele ediyor.Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların serbest ve top aletinde becerilerini sergilediğini belirterek, şampiyonanın yarın sona ereceğini söyledi.
Ritmik cimnastikte ciddi bir potansiyelin olduğunu ifade eden Çatalbaş, minikler kategorisinde 52 takımın yer aldığını kaydetti. Çatalbaş, uluslararası başarı için daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getirerek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için grup müsabakaları üzerinden oluşturduğumuz genç ve A takımımız var. Onların Ankara'daki çalışmaları yerleşik düzende devam ediyor. Okul durumlarından, çalışma alanları, yurt dışından getirdiğimiz hocalarına kadar yatırım içerisindeyiz. Grup olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Bunun için tüm programımızı yaptık." diye konuştu. Şampiyona, yarın sona erecek.