Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Şubat 2017 Pazar günü yayınlandı
Riekerink istifa sorusuna kaçamak cevap verdi Video

Riekerink istifa sorusuna kaçamak cevap verdi Video

Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da Teknik Direktör Riekerink maçtan sonra basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Riekerink, “Maçtan önce söylediğim bir şey vardı, iki hedefimiz vardı; birisi lig, diğeri kupa. Ne yazık ki kupanın dışında kaldık ve bu beni çok üzdü. Bugün yeterince agresif oynamadık. İlk yarıda çok basit top kayıpları yaşadık. İkinci yarıda skor üretmek için pozisyonlar yarattık. Bire bir oyunları kazanamadık. İkinci yarıda biraz daha toparlandık ancak golü çok geç bulduk. Kupanın dışında kaldık. Bu nedenle de çok üzgünüz. Diğer taraftan şanssızlıklarımız da oldu. Isınmada Ahmet sakatlık yaşadı, maçın başında Sneijder sakatlandı. Hakemi eleştiren bir tarzım yok ama benim olduğum yerden gördüğüm kadarıyla ilk gol ofsayttı, Emre'nin pozisyonu da kırmızı karttı. Belki televizyondan farklı görünüyordu ama benim olduğum yerde görüntü bu şekildeydi” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Teknik Direktör Galatasaray 


İSTİFA SORUSUNA TPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarının, istifa tepkisinin sorulması üzerine bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Hollandalı çalıştırıcı, “Maçtan konuşalım. Sonuçta hepimiz spor konuşuyoruz. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlar var. Bunların hazırlıklarına başlamalıyız” açıklamasını yaptı.

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Anagold 24 Erzincanspor Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarGalatasaray - Anagold 24 Erzincanspor Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Elazığspor - Galatasaray Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarElazığspor - Galatasaray Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Manisaspor Ziraat Türkiye KupasıGalatasaray - Manisaspor Ziraat Türkiye Kupası
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGençlerbirliği - Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Başakşehir Farklı KazandıBaşakşehir Farklı Kazandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı