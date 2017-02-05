Riekerink istifa sorusuna kaçamak cevap verdi Video



İSTİFA SORUSUNA TPKİ GÖSTERDİ



Galatasaray taraftarının, istifa tepkisinin sorulması üzerine bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Hollandalı çalıştırıcı, “Maçtan konuşalım. Sonuçta hepimiz spor konuşuyoruz. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlar var. Bunların hazırlıklarına başlamalıyız” açıklamasını yaptı.



