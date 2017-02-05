Riekerink istifa sorusuna kaçamak cevap verdi Haberi
Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da Teknik Direktör Riekerink maçtan sonra basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Riekerink, “Maçtan önce söylediğim bir şey vardı, iki hedefimiz vardı; birisi lig, diğeri kupa. Ne yazık ki kupanın dışında kaldık ve bu beni çok üzdü. Bugün yeterince agresif oynamadık. İlk yarıda çok basit top kayıpları yaşadık. İkinci yarıda skor üretmek için pozisyonlar yarattık. Bire bir oyunları kazanamadık. İkinci yarıda biraz daha toparlandık ancak golü çok geç bulduk. Kupanın dışında kaldık. Bu nedenle de çok üzgünüz. Diğer taraftan şanssızlıklarımız da oldu. Isınmada Ahmet sakatlık yaşadı, maçın başında Sneijder sakatlandı. Hakemi eleştiren bir tarzım yok ama benim olduğum yerden gördüğüm kadarıyla ilk gol ofsayttı, Emre'nin pozisyonu da kırmızı karttı. Belki televizyondan farklı görünüyordu ama benim olduğum yerde görüntü bu şekildeydi” diye konuştu.
Galatasaray taraftarının, istifa tepkisinin sorulması üzerine bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Hollandalı çalıştırıcı, “Maçtan konuşalım. Sonuçta hepimiz spor konuşuyoruz. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlar var. Bunların hazırlıklarına başlamalıyız” açıklamasını yaptı.