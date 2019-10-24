Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ricardo Sa Pinto: 'Gruptan çıkmak istiyoruz'

Ricardo Sa Pinto: 'Gruptan çıkmak istiyoruz'

Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları

- Ricardo Sa Pinto: "Gruptan çıkmak istiyoruz" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Forma Rektör 


- Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga’da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto maçın ardından grupta iyi bir durumda olduklarını söyleyerek, "Amacımız bir üst tura yükselmek" dedi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga’da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alınan sonuçtan ve futbolcularının performansından memnun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pinto, “Burada kazanmak çok güzel. Beşiktaş maça güçlü ve isteyerek başladı.
İkinci golümüz ofsayt mı bilmiyorum ama penaltı pozisyonunda, ben penaltı olmadığını görüyorum. Yine de kazandığımız için çok mutluyum. Grupta iyi bir durumdayız. Ama hiçbir şey bitmedi. Bütün rakiplerimiz çok iyi takımlar. Avantajlıyız ve önümüzdeki 3 maçı iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz” diye konuştu.
Maçta ikinci golün asistini yapan Galeno’nun daha da iyi olacağını söyleyen Pinto, takımın da iyi sonuçlar alarak daha da iyi olacağına inandığını da sözlerine ekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Fransa Türkiye Maçından KarelerFransa Türkiye Maçından Kareler
Türk Taraftarlardan Asker SelamıTürk Taraftarlardan Asker Selamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı