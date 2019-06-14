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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Riad Bajic resmen Konyaspor’da

Riad Bajic resmen Konyaspor’da

Konyasporlu heyetin ve futbolcuların gelişi

- KONYA

İmza Töreni İtalya Forma 


- Konyaspor transferde ilk imzayı forvet oyuncusu Riad Bajic’e attırdı. Konyaspor, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer olan son olarak Başakşehir Kulübü’nde forma giyen Riad Bajic satın alma opsiyonu kulüpte olmak üzere 1 yıllık mukavele imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcısı Osman Koçak ile futbolcu Riad Bajic katıldı.
Kiralık olarak 1 yıl boyunca yeşil-beyazlı formayı giyecek olan Riad Bajic yeniden Konyaspor’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.
İmza töreninde konuşan Bajic şunları söyledi: “Burası benim ikinci evim gibi, tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben inanıyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz, bunun için buradayım. Daha önce de söylemiştim Konyaspor taraftarı Türkiye’deki en iyi taraftarlardan bir tanesi. Onlarla tekrardan gol kutlama fırsatım var bundan dolayı da çok mutluyum. Hedefim her zaman çok yüksek ve ben de performansımla bu hedefe yardımcı olacağım. Önemli olan kulübün hedefi ama ben de bunun bir parçası olarak başarılı olursam çok mutlu olacağım. Tekrar bu statta bu taraftarın önünde oynamak benim için çok büyük bir zevk olacak." Riad Bajic yeni sezonda Konyaspor’da 10 numaralı formayı giyecek.
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