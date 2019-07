Rekorların 'özel' sporcusu: 'Esra Bayrak'

-Antrenör Aytunç Göz röportaj

- Dünya ve Avrupa şampiyonu özel sporcu Esra Bayrak, 2018 ve 2019 yılında katıldığı 6 grand prixte de üst üste 6 altın madalya kazanarak Avrupa'da bir ilki başardı. Bayrak ayrıca, 2016 yılından bugüne Avrupa ve dünyada katıldığı olimpiyatlarda kısa mesafe yarışmalarında da henüz geçilmedi. 5 yıl önce Antrenör Aytunç Göz tarafından köyde keşfedilen ve ailesinin yanından alınarak şehir merkezine getirilen özel sporcu 18 yaşındaki Esra Bayrak, yıllar geçtikçe uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gururu olmayı başardı. 2016 INAS Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede Avrupa şampiyonu, 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Şampiyonası’nda uzun atlamada altın madalya ve son olarak Fransa’da düzenlenen 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Esra Bayrak, mart ayında Türkiye'de gerçekleştirilen INAS Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca 60 metre atlama, 100 metre atlama, 100 metre engelli atlama, 200 metre uzun atlama ve 3 adım atlama da rekorları elinde bulunduran Bayrak bu sefer farklı bir alanda Avrupa'da bir ilki başardı. Esra Bayrak’tan Avrupa ve dünya rekorları Esra Bayrak, 2018 yılında Dubai'de ve 2019 yılı içerisinde Türkiye, İtalya, Fransa, İsviçre ve Tunus’ta gerçekleştirilen Para Atletizm Grand Prixlerinde üst üste 6 altın madalya kazanarak alanında bir ilki başardı ve Avrupa rekoru kırdı. Bayrak 28 Ağustos’ta yine Fransa’da gerçekleştirilecek Para Atletizm Grand Prixi'nde tekrar altın madalya kazanarak kendi rekorunu geliştirmeye çalışacak. Esra Bayrak ayrıca, 2016 yılından bugüne Avrupa ve dünyada katıldığı olimpiyatlarda kısa mesafe yarışmalarında henüz geçilmedi ve bu alanda da rekoru elinde bulunduruyor. “Üst üste 6 altın madalya kazandı” Sporcularının 2019 yılında uluslararası arenada ciddi bir başarı gösterdiğini belirten Antrenör Göz, “Esra bu yıl bir ilki gerçekleştirdi. Her yıl düzenlenen grand prixlerde bu yıl 6 defa üst üste altın madalya kazanma başarısı gösterdi ve 2020 Tokyo Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları barajlarını geçmiş oldu. Grand prixler her yılın başında başlıyor. Yaklaşık 12 ülke katılıyor. Biz önce Dubai’ye gittik. Sonra Türkiye’de bir şampiyona gerçekleştirildi.

Sonra İtalya’ya gittik. Sonra Fransa’ya gittik. Fransa’dan sonra İsviçre’ye gittik. Son olarak ise Tunus’ta gerçekleştirilen müsabakada altın madalyaya kazandık. Bu Avrupa'da bir ilk. Sırada bir grand prix daha var. 28 Ağustos’ta yine Fransa’da düzenlenecek. İnşallah Esra buradan bir altın madalya daha alacak ve 7’de 7 yapacak” dedi.

“Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları” 2016 yılından beri Esra Bayrak’ın, dünyada ve Avrupa’da kısa mesafede henüz geçilmediğine vurgu yapan Göz, "Her girdiği yarışmada altın madalya kazandı. Şu anda dünyada üçüncü sırada. Olimpiyatta paralimpik oyunlarda gümüş madalya konumunda. Kısa vadedeki hedefimiz 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai’de dünya şampiyonası var. Bizim ve ülkemiz için çok önemli. Burada ilk 4’e giren direkt olarak olimpiyat ve paralimpik oyunlarına gitme hakkı kazanıyor. Uzun vadedeki hedefimiz ise 2020 yılında gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları. İnşallah 71 yıl sonra tekrar Samsun’dan Yaşar Doğu’dan sonra gidecek olması bizi ayrı gururlandıracak. Bir de oradan bir de madalya alabilirse yine bir ilk olacak” diye konuştu.

“Türklerin gücünü görsünler” Katıldığı yarışmalarda kendisine güvendiğini kaydeden özel sporcu Bayrak ise, “Sürekli kendi kendimi motive ediyorum. ‘Sen bunu başarırsın, çok emek harcadın’ diyorum. Tabii ki hocamın sayesinde geldi bu başarılar. Dünyada ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek çok güzel bir duygu ve gurur verici. Türklerin gücünü görsünler” şeklinde konuştu.

“Kimse kapılar arkasında kalmasın” Bayrak ayrıca, kendisi gibi olanlara tavsiyelerde de bulunarak, “Benim gibi olanlar kapılar arkasında kalmasın. Sosyalleşsinler. Yeni yeni arkadaş edinsinler. Telefon, bilgisayar ve televizyonla vakit geçirmesinler” ifadelerini kullandı.