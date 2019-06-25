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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Red Bull Cliff Diving Portekiz’de nefesleri kesti İzle

Red Bull Cliff Diving Portekiz’de nefesleri kesti İzle

- Atlayış görüntüleri

Yarış Kayalı Şampiyon İtalya Nathan 

-- Kürsüden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dünyanın en prestijli atlayış serilerinden Red Bull Cliff Diving’de 2019’un dördüncü durağı Portekiz’de gerçekleştirildi.
Portekiz’in Azorlar bölgesinin en güzel adalarından Sao Miguel’de gerçekleşen yarış nefesleri kesti. Erkeklerde Britanyalı Gary Hunt’un Portekiz’de de kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Avustralyalı Rhiannan Iffland üst üste dördüncü kez kazanarak rekor kırdı. Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving’de heyecan sürüyor. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Portekiz’in Azorlar bölgesine konuk oldu. 130 bin nüfusa sahip Sao Miguel Adası’nda üst üste sekizinci kez yapılan mücadele, Atlantik Okyanusu’nda yer alan adada, volkanik dağların eteklerindeki kayalıklarda gerçekleşti. Kraterleriyle ünlü alanda 27 metre yükseklikten atlayış yapan sporcular, binlerce kişi tarafından takip edilirken erkekler de Garry Hunt bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Kadınlar da ise geçtiğimiz sezonun şampiyonu Rhiannan Iffland üst üste dördüncü kez kazanarak geçilmesi zor bir rekor kırdı. Toplamda yedi yarıştan oluşan şampiyonanın Portekiz ayağında mutlu sona ulaşan Britanyalı Gary Hunt, 2019 sezonunun da üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu. Portekiz’de erkeklerde ikinci Jonathan Parades, ABD’li Andy Jones ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise beklenen sonuç ortaya çıktı. Son şampiyonu Iffland, İtalya’da olduğu gibi podyumun en üst basamağına üst üste dördüncü kez çıkarak rekor kırdı. Avusturalyalı sporcuyu, Britanyalı Jessica Macaulay ve Kanadalı Lysanne Richard takip etti. Bu sonuçla Britanyalı Gary Hunt, erkeklerde 460 puanla şampiyona liderliğini korurken, Rhiannan Iffland da 600 puanla kadınlarda zirvede yer aldı. Red Bull Cliff Diving, 14 Temmuz’da Lübnan’da devam edecek. (EE-E)
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