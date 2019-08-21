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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Recep Niyaz: '3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu'

Recep Niyaz: '3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu'

Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz'ın açıklaması

- Recep Niyaz: "3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu" DENİZLİ

Psikoloji 


- Yukatel Denizlispor’un ligin ilk haftasında Galatasaray’ı yenerek 3 puanlık galibiyeti aldığı maçın mimarlarından Recep Niyaz, "Galatasaray maçından 3 puan ile ayrıldık. Lige 3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu" dedi.
Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlar ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor'un başarılı oyuncularından Recep Niyaz, Galatasaray maçı ile birlikte ligi değerlendirdi. Galibiyette pay sahibi olmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Recep Niyaz, "Karşılaşmaya herkes çok iyi hazırlanmıştı, en azından 1 puan alacağımıza inanmıştık. Bu 3 puan olunca da çok güzel bir hava ve güzellik oldu. Ben açıkçası maça biraz kötü başladım ve bu beni psikolojik olarak etkiledi. Sonrasında toparlanmayı başardım. Her şeyden önemlisi ben gol attım ve bunun için de mutluyum. Galatasaray maçından 3 puan ile ayrıldık. Lige 3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu” diye konuştu.

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